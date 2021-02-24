Стартовые составы на перенесенный матч первого тура чемпионата Испании.
Стали известны стартовые составы Барселоны и Эльче на перенесенный матч первого тура чемпионата Испании.
Барселона: Тер Штеген — Умтити — Мингеса, Пике, Альба — де Йонг, Пьянич, Педри — Брэйтуэйт — Тринкао, Месси.
Запасные: Нето, Пенья, Бускетс, Гризманн, Де Ла Фуэнте, Дембеле, Дест, Ленгле, Пуч, Фернандес, Фирпо.
Эльче: Бадиа — Санчес, Верду, Барраган — Сифуэнтес, Мохика, Гути, Мфулу — Милья — Ригони — Бойе.
Запасные: Аламо, Паласиос, Андреу, Барри, Гассанига, Дональд, Кальво, Карильо, Луисми, Моренте, Нино, Фидель.
Поединок Барселона — Эльче стартует в 20:00 по киевскому времени. Следить за матчем можно в нашей онлайн-трансляции.