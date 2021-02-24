Испания

Команда Рональда Кумана поднимается на третье место чемпионата Испании.

В перенесенном матче первого тура Барселона встречалась с аутсайдером чемпионата Эльче.

Барселона весь матч владела инициативой, но превратить его в голы удалось лишь во второй половине встречи. Дублем отметился Лео Месси, еще один гол забил Жорди Альба. Отметим, что дважды в роли ассистента выступил Мартин Брэйтуэйт.

Каталонцы поднимаются на третье место, потеснив оттуда Севилью. Именно эти команды встретятся в следующем туре.

Эльче опускается на предпоследнее место. В следующем туре "зелено-белые" сыграют в гостях с Гранадой.

Барселона — Эльче 3:0

Голы: Месси, 48, 69, Альба, 73.

Барселона: Тер Штеген - Мингеса, Умтити, Пике (Лангле, 77), Альба (Дест, 77) — де Йонг, Пьянич, Педри — Брэйтуэйт (Гризманн, 76), Тринкао (Бускетс, 67), Месси.

Эльче: Бадиа — Санчес, Верду, Барраган — Сифуэнтес (Фидель, 60), Мохика, Гути, Мфулу (Луисми, 81) — Милья (Нино, 72), Ригони (Моренте, 60) — Бойе (Карильо, 72).