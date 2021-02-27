Подопечные Рональда Кумана уверенно переиграли соперника на их поле.
Твиттер Барселоны
27 февраля 2021, 19:17
Отчет о матче читайте позже.
Севилья — Барселона 0:2
Голы: Дембеле, 29, Месси, 85.
Севилья: Боно — Навас, Кунде, Диего Карлос (Рекик, 46), Эскудеро — Хордан, Фернандо, Ракитич (Оскар, 63) — Эль-Хаддади (Эн-Несири, 46), Де Йонг (Торрес, 63), Гомес (Сусо, 46).
Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике (Араухо, 67, Умтити, 82), Ленгле, Альба — Дест, Бускетс, Де Йонг — Дембеле (Брэйтуэйт, 82), Месси, Педри (Мориба, 71).
Предупреждения: Фернандо, 31, Карлос, 38, Эскудеро, 45, Рекик, 46, Хордан, 88 — Месси, 42, Дембеле, 82.