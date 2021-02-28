Испания

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.

В рамках поединка 24-го тура чемпионата Испании Вильярреал примет на своем поле главного претендента на чемпионство — Атлетико.

Вильярреал: Асенхо — Фойт, Торрес, Альбиоль, Педраса — Тригерос, Капу, Парехо — Чуквезе, Морено, Гомес

Запасные: Рульи, Эступиньян, Коста, Мори, Ратиу, Баэна, Антолин, Ниньо, Бакка

Атлетико: Облак — Фелипе, Савич, Эрмосо — Врсалько, Льоренте, Коке, Сауль, Лемар — Суарес, Корреа

Запасные: Грбич, Лоди, Эррера, Витоло, Кондогбия, Торрейра, Дембеле, Фелиш

Матч Вильярреал — Атлетико состоится 28-го февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.