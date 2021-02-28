Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.
Томас Лемар, getty images
28 февраля 2021, 21:31
В рамках поединка 24-го тура чемпионата Испании Вильярреал примет на своем поле главного претендента на чемпионство — Атлетико.
Вильярреал: Асенхо — Фойт, Торрес, Альбиоль, Педраса — Тригерос, Капу, Парехо — Чуквезе, Морено, Гомес
Запасные: Рульи, Эступиньян, Коста, Мори, Ратиу, Баэна, Антолин, Ниньо, Бакка
Атлетико: Облак — Фелипе, Савич, Эрмосо — Врсалько, Льоренте, Коке, Сауль, Лемар — Суарес, Корреа
Запасные: Грбич, Лоди, Эррера, Витоло, Кондогбия, Торрейра, Дембеле, Фелиш
Матч Вильярреал — Атлетико состоится 28-го февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.