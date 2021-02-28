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Вильярреал — Атлетико 0:2
Голы: Педраса, 25 (в свои ворота), Фелиш, 69

Вильярреал: Асенхо — Фойт, Торрес, Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 60) — Парехо, Капу (Коста, 71), Тригерос (Баэна, 71), Гомес (Бакка, 60), Жерар Морено, Чуквезе.

Атлетико: Облак, Фелипе, Эрмосо, Савич — Врсалько, Лемар (Жоау Феликс, 46), Льоренте, Коке, Сауль — Корреа (Торрейра, 83), Суарес (Кондогбиа, 76).

Предупреждения: Хайме, Альбиоль — Фелипе, Лемар, Сауль