Испания

Наставник мадридского Атлетико и его клуб продолжают настойчиво идти к чемпионскому титулу.

В позднем поединке субботней части 25-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико сумел добыть важную победу в гостевом поединке против Вильярреала (2:0), благодаря чему прервал неудачную серию из двух матчей без побед и укрепился на вершине турнирной таблицы национального первенства.

Однако, не только лишь ситуативным успехом "матрасников" ознаменовалась данная игра. Как сообщает статистический портал Opta, данный успех столичной команды стал 308-м под предводительством аргентинского наставника Диего Симеоне во всех турнирах, что позволило специалисту сравнятся с легендарным Луисом Арагонесом по данному показателю.

Стоит отметить, что нынешнему главному тренеру Атлетико для достижения подобных успехов понадобилось на 100 проведенных матчей меньше, нежели предыдущему единоличному держателю рекорда (512 против 612). При этом, команда "эпохи Симеоне" не только немногим реже играет со своими соперниками вничью (120 против 135), но и более чем в два раза реже уступает оппонентам (84 против 169).

Напомним, что с 58-ю набранными очками в 24-х сыгранных турах мадридский Атлетико возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, следующий матч в рамках которой проведет на своем поле — домашнее дерби против Реала.