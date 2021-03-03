Испания

Стали известны составы на матч Кубка Испании.

В рамках полуфинала Кубка Украины Барселона встретится с Севильей.

Главные тренеры команд уже определились с составами на поединок. Отметим неожиданное появление Педри в стартовом составе.

Барселона: Тер Штеген — Мингуеса, Пике, Лангле, Дест, Альба — Бускетс, де Йонг, Педри — Месси, Дембеле

Запасные: Мориба, Нето, Пенья, Фирпо, Гризманн, Брайтвейт, Пуч, Тринкау, Умтити

Севилья: Вацлик — Акунья, Карлос, Кунде, Видаль — Торрес, Фернандо, Хордан — Эн-Несири, де Йонг, Сусо

Запасные: Гомес А, Гомес С, Гудель, Диас, Мунир, Навас, Окампос, Ракитич, Рекик

Матч Барселона — Севилья состоится 3-го марта. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию можно смотреть на Football.ua.