Испания

Наставник Ман Сити отреагировал на назначение Жоана Лапорты на пост президента каталонского клуба.

Избирательный процесс на должность президента каталонской Барселоны подошел к своему завершению, а новым "старым" руководителем одного из флагманов испанского футбола стал Жоан Лапорта.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, возглавлявший первую команду Барселоны с 2008 по 2012 год, не остался в стороне и поздравил Лапорту с победой на выборах.

"Поздравляю, Жоан! Поздравляю, президент! Visca el Barça!" — написал Гвардиола в своем Twitter.

Напомним, на нашем сайте вышел материал, в котором мы провели сравнение между первым сроком правления новоизбранного президента каталонского клуба Жоана Лапорта и его обещаниями на второе пришествие.