Каталонский клуб подвел итоги голосования.
Жоан Лапорта, getty images
08 марта 2021, 00:14
По результатам выборов на пост президента каталонской Барселоны победа досталась Жоану Лапорте, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
Функционер собрал более 50% голосов (более 25000) и вернулся к должности, которую уже занимал в период с 2003 по 2008 год.
Отметим, что его ближайший конкурент, Виктор Фонт, смог набрать немного более 30% голосов (около 14 тысяч).
Последним на данный момент президентом Барселоны был Хосеп Мария Бартомеу, который покинул свой пост осенью прошлого года. После этого он был арестован полицией по подозрению в коррупции.
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