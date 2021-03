По результатам выборов на пост президента каталонской Барселоны победа досталась Жоану Лапорте, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Функционер собрал более 50% голосов (более 25000) и вернулся к должности, которую уже занимал в период с 2003 по 2008 год.

❗️Joan Laporta: “Let’s go to Paris and see if we can make a comeback!!” #ElectionDay 🔵🔴💪🏻pic.twitter.com/ionoElzNdE