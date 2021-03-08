Испания

Каталонский клуб подвел итоги голосования.

По результатам выборов на пост президента каталонской Барселоны победа досталась Жоану Лапорте, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Функционер собрал более 50% голосов (более 25000) и вернулся к должности, которую уже занимал в период с 2003 по 2008 год.

❗️Joan Laporta: “Let’s go to Paris and see if we can make a comeback!!” #ElectionDay 🔵🔴💪🏻pic.twitter.com/ionoElzNdE — Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) March 7, 2021

Отметим, что его ближайший конкурент, Виктор Фонт, смог набрать немного более 30% голосов (около 14 тысяч).

Последним на данный момент президентом Барселоны был Хосеп Мария Бартомеу, который покинул свой пост осенью прошлого года. После этого он был арестован полицией по подозрению в коррупции.

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