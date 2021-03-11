Испания

Промах Лионеля Месси в матче с ПСЖ оказался далеко не первым для каталонского клуба.

Каталонская Барселона отправлялась на ответное противостояние против французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с острой необходимостью ликвидировать последствия домашнего поражения со счетом 1:4.

Для этого, "блаугранас", что естественно, необходимо было забивать как можно больше мячей, удерживая при этом в неприкосновенности свои ворота. Однако, даже когда испанская команда пропустила, у нее все еще сохранялись призрачные шансы на успех. Лионель Месси дальним ударом под конец тайма сравнял счет в отчетной игре, но затем не сумел реализовать пенальти в компенсированное время перед перерывом — Кейлор Навас перевел мяч в перекладину, а счет, по итогу матча, так и остался ничейным (1:1).

ПСЖ — Барселона 1:1 видео голов и обзор матча

Вылет на ранней стадии международного состязания повлек за собой для Барселоны целую вереницу знаковых негативных рекордов. В частности, "блаугранас" впервые за 26 лет были выбиты из Лиги чемпионов УЕФА французским ПСЖ, а Лионель Месси и Криштиану Роналду впервые с сезона-2004/05 не сыграю в 1/4 финала данного турнира.

Сгустило краски и испанское издание Marca, которое взялось подсчитать число нереализованных каталонской командой пенальти по ходу этого сезона. Картина оказалась удручающей — Барселона из 15 попыток реализовала только 9, что означает 40-процентный показатель промаха для "сине-гранатовых" с "точки".

При этом, неудача Лионеля Месси стала лишь первой в Лиге чемпионов в ее текущем розыгрыше — голкиперы Ференцвароша, Ювентуса, Динамо Киев и Кейлор Навас в первой игре на Камп Ноу оказались менее удачливыми.

Как оказалось, на внутренней арене дела обстоят еще хуже: шесть попыток в Ла Лиге завершились лишь 50-процентным успехом (осечки от Брайтвейта, Месси и Гризманна), в то время как в Кубке Испании оба имевшихся шанса (Дембеле, Пьянич) поразить ворота с пенальти Барселона так и не смогла реализовать.

Теперь, каталонской Барселоне предстоит сосредоточиться на внутренней арене, где ее в ближайшие выходные поджидает домашняя игра против Уэски.