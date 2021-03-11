Будущее игроков в клубе под вопросом.
Коутиньо и Гризманн, getty images
11 марта 2021, 20:51
Нападающий каталонской Барселоны Антуан Гризманн и вингер клуба Филиппе Коутиньо могут покинуть клуб. Об этом сообщает AS.
По информации источника, клуб ждет массовая перестройка в грядущее летнее трансферное окно.
Барселона планирует продать нескольких футболистов, чтобы заработать средства для подписания новых игроков. В списке игроков на продажу уже находятся Гризманн и Коутиньо.
Что касается шорт-листа клуба, то там уже оказались Эрлинг Холанд из Боруссии Д, Мемфис Депай из Лиона, Давид Алаба из Баварии и Эрик Гарсия из Манчестер Сити.
Отмечается, что Антуан Гризманн очень доволен своим положением и не намерен покидать клуб. Француз хочет вернуть место в основе.
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