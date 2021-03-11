Испания

Будущее игроков в клубе под вопросом.

Нападающий каталонской Барселоны Антуан Гризманн и вингер клуба Филиппе Коутиньо могут покинуть клуб. Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб ждет массовая перестройка в грядущее летнее трансферное окно.

Барселона планирует продать нескольких футболистов, чтобы заработать средства для подписания новых игроков. В списке игроков на продажу уже находятся Гризманн и Коутиньо.

Что касается шорт-листа клуба, то там уже оказались Эрлинг Холанд из Боруссии Д, Мемфис Депай из Лиона, Давид Алаба из Баварии и Эрик Гарсия из Манчестер Сити.

Отмечается, что Антуан Гризманн очень доволен своим положением и не намерен покидать клуб. Француз хочет вернуть место в основе.

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