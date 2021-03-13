Юсуф Демир заинтересовал еще один гранд европейского футбола.
Юсуф Демир (по центру), Getty Images
13 марта 2021, 15:36
Нападающий Рапида Юсуф Демир попал в сферу интересов Барселоны, сообщает ESPN.
Помимо "блаугранас", в услугах 17-летнего австрийца также заинтересованы Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Бавария и дортмундская Боруссия.
По информации источника, каталонский клуб является приоритетным вариантом для молодого форварда.
Демир начал свои выступления за Рапид в 2019 году. В нынешнем сезоне он провел 16 поединков, в которых забил три мяча и отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что в борьбу за Демира также может вступить мадридский Реал.
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