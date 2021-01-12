Англия

Атакующий полузащитник венского Рапида Юсуф Демир привлек внимание европейских грандов.

Манчестер Юнайтед готовит предложение по трансферу полузащитника Рапида Юсуфа Демира, на которого также претендует Реал — сообщает Team Talk.

17-летний игрок молодежной (U-21) сборной Австрии (3 матча) привлек внимание манкунианцев во время встречи Арсенала с Рапидом в Лиге Европы.

Воспитанник Рапида провел за первую команду 23 матча во всех турнирах и забил 4 мяча.

Контракт Демира с клубом из Вены действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает Юсуфа в 5 миллионов евро.

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