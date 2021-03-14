Испания

Наставник мадридского Атлетико прокомментировал очередную осечку его команды в текущем сезоне.

В рамках гостевого поединка 27-го тура испанской Ла Лиги против Хетафе, мадридский Атлетико допустил очередную осечку (0:0) после наступления 2021 года, чем подарил возможность мадридскому Реалу и каталонской Барселоне сократить отставание от первой строчку турнирной таблицы.

Наставник "матрасников", Диего Симеоне, в послематчевом интервью испанскому изданию Marca прокомментировал данный результат его команды следующим образом: "Напряженность в чемпионской гонке, разумеется, присутствует, и, где-то, мы не выдерживаем нагрузок.

Осталось еще 11 игр до конца сезона. Посмотрите только на игру наших соперников: Барселона сумела достойно показать себя в Париже, у нее новый президент, и атмосфера вокруг этого клуба только накаляется с каждым днем. Реал тоже нынче в порядке — уверенно набирает очки в каждом матче. У каждого из нашей тройки есть свой путь. Именно им мы и стараемся руководствоваться. Под нами сидят два монстра, которые намерены сбросить нас с пьедестала.

Сегодня мы показали хороший второй тайм, но мне совершенно не понравилась наша игра в первом. Мы неправильно располагались в атаке, и были неубедительны в завершении. В итоге, ничейный исход смотрится не таким уж и неожиданным.

Мы вынуждены покидать Колозеум Альфонсо Перес с осознанием того факта, что имели шансы победить, но в очередной раз не сумели забить. Очевидно, что Реал и Барселона теперь не проиграют до конца сезона, так как хотя нас настигнуть. Напряжение никуда не делось, и оно растет с каждым новым днем. Это надо просто принять", — подытожил наставник Атлетико.

В следующем туре мадридский клуб сыграет домашний поединок против Алавеса.