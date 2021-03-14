Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 27-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в гостях не смог обыграть Хетафе. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В первом тайме игра была равной, а во второй половине встречи команда Диего Симеоне заметно прибавила, особенно после того, как на 71-й минуте был удален Ньом. Однако "матрасники" так и не смогли найти ключей к воротам "Хетафе", потеряв важные очки в чемпионской битве.

Смотрите обзор матча:

Хетафе — Атлетико 0:0



Хетафе: Сория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес (Суарес, 65), Унал (Тимор, 90).

Атлетико: Облак, Савич, Эрмосо (Лемар, 64), Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско (Лоди, 64), Корреа (Дембеле, 64), Суарес.

Предупреждения: Савич, Хименес, Жоау Феликс, Льоренте Эрмосо (84), Сория (90).

Удаление: Ньом.