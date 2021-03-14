Испания

Завершился матч чемпионата Испания.

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги Эйбар дома уступил Вильярреалу (1:3).

Уже на первой минуте Гомес открыл счет в матче. Бакка на 34-й удвоил преимущество "желтой субмарины".

Эйбар на 55-й минуте сократил отрыв в счете, однако уже под конец игры Педраса забил третий гол Вильярреала.

Эйбар — Вильярреал 1:3

Голы: Энрич, 55 — Гомес, 1, Бакка, 34, Педраса, 87

Эйбар: Дмитрович, Бургос (Посо, 83), Хосе Анхель (Рафа Соареш, 35), Арбилья, Оливейра, Диоп, Инуи (Энрик, 46), Алеиш Гарсия (Родригес, 46), Экспосито (Альварес, 78), Хиль, Кике Гарсия.

Вильярреал: Асенхо, Эступиньян, Фойт, Коста (Марио Гаспар, 65), Фунес Мори, Капу, Парехо, Тригерос, Мойсес Гомес (Педраса, 65), Бакка (Чуквуэзе, 65), Жерар Морено.

Предупреждения: Арбилья, Хиль, Педраса, Асенхо.