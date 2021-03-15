Сборная Испании объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022.
Роберт Санчес, Getty Images
15 марта 2021, 21:07
Сборная Испании в своем официальном твиттере объявила заявку на стартовые поединки отборочного этапа ЧМ-2022.
В список 24 футболистов наставник "Фурии Рохи" Луис Энрике включил четырех дебютантов: вратарь Брайтона Роберт Санчес, защитник Спортинга Педро Порро, полузащитник Барселоны Педри и нападающий Эйбара Брайан Хиль.
Вратари: Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон), Унаи Симон (Атлетик);
Защитники: Педро Порро (Спортинг), Эрик Гарсия (Манчестер Сити), Серхио Рамос (Реал), Диего Льоренте (Лидс), Иньиго Мартинес (Атлетик), Хорди Альба (Барселона), Хосе Луис Гайя (Валенсия).
Полузащитники: Серхио Бускетс (Барселона), Родри (Манчестер Сити), Тьяго Алькантара (Ливерпуль), Педри (Барселона), Маркос Льоренте (Атлетико), Серхио Каналес (Бетис), Коке (Атлетико), Фабиан Руис (Наполи);
Нападающие: Жерар Морено (Вильярреал), Ферран Торрес (Манчестер Сити), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Альваро Мората (Ювентус), Брайан Хиль (Эйбар), Дани Ольмо (РБ Лейпциг).
Напомним, что в конце марта сборной Испании предстоит провести матчи с Грецией, Грузией и Косово.