Испания

Лидер обороны мадридской команды пропустит непростой выезд.

Накануне гостевого поединка 28-го тура испанской Ла Лиги против Сельты из Виго, мадридский Реал опубликовал список из 19 футболистов, которые отправились в провинцию Понтеведра.

Как стало известно, тренерский штаб Зинедина Зидана решил не включать в итоговую заявку центрального защитника Серхио Рамоса, который посреди недели отыграл большую часть ответного поединка против Аталанты (3:1) в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Испанское издание Marca сообщает, что опытный игрок обороны принимал участие в пятничном тренировочном занятии вместе с командой, однако итоговым решением тренерского штаба было исключение возможного рецидива травмы для игрока.

Таким образом, Серхио Рамос точно не сможет выйти на поле в субботу, 20 марта, в 17:15 по киевскому времени, и будет вести подготовку к матчам национальной сборной Испании.

Напомним, что накануне мадридский Реал узнал своего следующего соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, которым по итогам жеребьевки стал английский Ливерпуль.