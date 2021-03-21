Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 28-го тура чемпионата Испании Атлетико в Мадриде переиграл Алавес со счетом 1:0

В первом тайме Атлетико практически не создавал опасных моментов на поле Алавеса. Однако уже в начале второго тайма забили "матрасники". Трппьер отдал отличный пас с правого фланга, который головой замкнул Суарес.

На 86-й минуте Хоселу имел возможность счет сравнять, но не сумел реализовать 11-метровый удар.

Атлетико - Алавес 1:0

Гол: Суарес, 54

Атлетико: Облак, Эрмосо, Савич, Хименес, Триппьер, Льоренте, Карраско, Коке, Лемар (Эррера, 74), Корреа (Сауль, 74), Суарес.

Алавес: Пачеко, Химо Наварро, Лежен, Дуарте, Лагуардиа (Тачи, 70), Хота (Махмуд, 70), Батталья, Мендес (Риоха, 60), Пере Понс (Сайнс, 79), Пельистри, Хоселу.

Предупреждения: Хота, Карраско, Савич, Батталья, Коке