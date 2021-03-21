Испания

Каталонцы отправили в ворота соперника шесть мячей.

Барселона в рамках 28-го тура чемпионата Англии пожаловала в гости к неуступчивому Реал Сосьедаду, где ее ждал очень непростой бой. Команда Рональда Кумана завладела территориальным преимуществом с первых минут и пыталась найти брешь в обороне соперника, но первый момент создали игроки Реал Сосьедада.

Так, Исак ворвался в чужую штрафную площадь и пробил из убойной позиции, но Марк- Андре тер Штеген выручил свою команду. Со временем каталонцы немного отошли от штрафной площади соперника и даже были вынуждены обороняться, но вскоре смогли вновь закрепиться на чужой половине поля и наращивать давление на чужие ворота.

"Сине-гранатовые", в итоге, добились своего, когда Гризманн подоспел к отскоку мяча в чужой штрафной и вколотил мяч в ворота с нескольких метров 0:1. Подопечные Рональда Кумана не собирались останавливаться и большими силами шли вперед, что принесло им дивиденды - Месси отпасовал на Деста в чужой штрафной площади, а тот расстрелял голкипера. 0:2.

Отдыхать команды ушли при комфортном преимуществе "сине-гранатовых", а уже в дебюте второй половины игры Барселона вновь ринулась в атаку большим силами. Команде Рональда Кумана и десяти минут не потребовалось, чтобы сделать счет разгромным - Альба разорвал правый фланг обороны соперника и прострелил — защитник пытался выбить мяч и угодил в Деста, от которого игровой снаряд залетел в ворота. 0:3.

Барселона не собиралась останавливаться ни на секунду и вскоре вновь праздновала забитый гол - Бускетс отличной передачей нашел Месси из глубины, а аргентинец не оставил голкиперу шансов в ближнем бою. 0:4. После этого каталонцы наконец-то немного отошли в оборону и дали баскам поиграть с мячом.

Однако у "сине-гранатовых" были моменты, чтобы забить еще. Так, Усман Дембеле поразил дальний угол ворот соперника, но арбитр зафиксировал положение "вне игры". Как оказалось, это был лишь первый звоночек, ведь позже француз прорвался к чужой штрафной площади и пробил точно в дальний угол ворот. 0:5.

Реал Сосьедад смог ответить несколько позже, когда Барренечеа получил пас от Фернандеса и пробил точно в верхний угол ворот. 1:5. Казалось, что команды так и закончат, но уже под занавес встречи Альба вновь отлично подключился по флангу и отпасовал в центр на Месси, а тот пробил точно в угол. 1:6. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу каталонцев.

Реал Сосьедад - Барселона 1:6

Голы: Барренечеа, 77 — Гризманн, 37, Дест, 43, 53, Месси, 56, 89, Дембеле, 71

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Барренечеа, 61), Ле Норман, Субельдия (Саньян, 83), Кастельянос — Гевара, Субименди (Фернандес, 72) — Порту (Янузай, 61), Мерино — Оярсабаль, Исак (Баутиста, 83)

Барселона: тер Штеген — Дест (Тринкан, 84), Мингеса, Ленгле, Альба — Де Йонг, Бускетс (Араухо, 67), Педри (Мориба, 68) — Дембеле (Брайтвейт, 79), Месси, Гризманн (Пуч, 85)

Предупреждения: Субименди, Субельдия — Бускетс, Брайтвейт