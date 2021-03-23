Испания

Уругвайский форвард сравнил двух молодых игроков, которым пророчат большое будущее в футболе.

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Уругвая Луис Суарес поделился мнением о двух молодых звездах в лице Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, выступающих за дортмундскую Боруссию и Пари Сен-Жермен соответственно.

"Холанд — великий игрок, выступающий на впечатляющем уровне. У него замечательные физические данные. Эрлинг определенно входит в число лучших игроков мира на позиции "девятки", ознаменовавших наступление новой эпохи".

"Мбаппе или Холанд? Немного больше отдаю предпочтение Холанду, но и Мбаппе находится на очень высоком уровне", — приводит слова Луиса Суареса Marca.

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