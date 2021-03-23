Уругвайский форвард сравнил двух молодых игроков, которым пророчат большое будущее в футболе.
Луис Суарес, Getty Images
23 марта 2021, 07:28
Нападающий мадридского Атлетико и сборной Уругвая Луис Суарес поделился мнением о двух молодых звездах в лице Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, выступающих за дортмундскую Боруссию и Пари Сен-Жермен соответственно.
"Холанд — великий игрок, выступающий на впечатляющем уровне. У него замечательные физические данные. Эрлинг определенно входит в число лучших игроков мира на позиции "девятки", ознаменовавших наступление новой эпохи".
"Мбаппе или Холанд? Немного больше отдаю предпочтение Холанду, но и Мбаппе находится на очень высоком уровне", — приводит слова Луиса Суареса Marca.
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