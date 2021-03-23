Испания

Бывший директор "сине-гранатовых" рассказал, что также рассматривал кандидатуры Аллегри и Хави.

Эрненсто Вальверде в январе прошлого года был уволен с поста главного тренера Барселоны, а его сменщиком стал Кике Сетьен, которого также спустя непродолжительный период времени отправили в отставку.

Бывший спортивный директор каталонского гранда Эрик Абидаль признался, что помимо Сетьена он рассматривал кандидатуры Массимилиано Аллегри, Хави Эрнандеса и Маурисио Почеттино, ныне возглавляющего ПСЖ.

"В моем списке были Маурисио Почеттино, Кике Сетиен, Макс Аллегри и Хави Эрнандес. Был назначен Кике, но первым номером в моем списке был Почеттино".

"Я сказал совету директоров: "Я должен выбрать лучшего тренера, которого мы можем найти на рынке". Я здесь не для того, чтобы обращать внимание на какие-то политические аспекты, ведь ранее Почеттино работал в Эспаньоле".

"Для меня это не политика. Я хотел принять лучшее решение, а Почеттино — один из лучших в своем деле. Он дошел до финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом, у него хорошая философия игры и тренировок, игроки его любят, и я думаю, что сейчас он был бы лучшим тренером в этой ситуации, но с настоящим проект", — заявил Абидаль в интервью The Telegraph.

Напомним, Эрик Абидаль был уволен с поста спортивного директора Барселоны в августе прошлого года после того, как Барселона потерпела сокрушительное поражение от Баварии со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.