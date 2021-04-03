Испания

Бывший нападающий поделился мнением о причинах травматичности игрока мадридского Реала и сборной Бельгии.

Бывший нападающий сборной Бельгии Жиль де Билде, ранее выступавший за Андерлехт и ПСВ и повесивший бутсы на гвоздь летом 2008 года, сыграв за национальную команду 25 матчей и забив три гола, выступил с критикой в адрес действующего форварда мадридского Реала и "Красных дьяволов" Эдена Азара.

"Эден всю свою карьеру верил в свой талант, и никогда над ним не работал. Представьте — вы переходите в крупнейший клуб мира, и должны заменить самого Криштиану Роналду, но приезжаете с лишним весом. Так вот, это и есть Эден Азар.

Я не считаю, что он может вновь вернутся в свою лучшую форму, после очередного периода реабилитации, потому что Эден за все это время так и не научился набирать физическую базу. Мне кажется, он вообще не сможет больше играть на 100% от своих возможностей.

Игроки, которые играют с акцентом на оборону, могут быстрее восстанавливаться после травм, потому что не их задачей является решение исхода игры. Если ты играешь роль креативного футболиста в атаке, то тебе нужно максимально раскрепоститься, а без хорошей физической формы это невозможно.

Впрочем, если Азар выйдет на пик формы к лету, то Бельгия должна брать Евро-2020, потому что размер его таланта таков, что за 15 минут он способен обеспечить разницу", — сказал 49-летний экс-футболист в общении с фламандским изданием Het Laatste Nieuws.

Напомним, что возвращение Эдена Азара после очередного мышечного повреждения ожидается к 16 апреля — уже после двухматчевой битвы Реала против Ливерпуля в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.