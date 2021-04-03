Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 29-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Эйбар.

Мадридский Реал, перед возобновлением кампании в Лиге чемпионов УЕФА, проведет домашнюю игру в рамках национального первенства против Эйбара.

По сравнению с игрой против Сельты (3:1), Зинедин Зидан предпочел в предстоящей встрече использовать схему с пятью защитниками, которую дополнил своим появлением Марсело. В то же самое время, место на поле с первых минут получил Иско, который расположится под парой нападающих Бензема – Асенсио.

Хосе Луис Мендилибар, после игры против Атлетика (1:1), предпочел использовать Педро Леона в правом фланге нападения, а также дополнил атаку за счет вернувшегося из сборной Испании Брайана Хиля.

Реал: Куртуа — Васкес, Милитан, Начо, Марсело, Менди — Каземиро, Иско, Модрич — Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Альтубе, Варан, Кроос, Одриосола, Винисиус, Диас, Родриго, Аррибас.



Эйбар: Дмитрович — Посо, Оливейра, Арбилья, Рафа — Альварес, Диоп, Гарсия — Леон, Кике, Хиль.