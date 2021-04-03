Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги Гранада дома уступила Вильярреалу со счетом 0:3.

На 9-й минуте счет открыл Херард Морено, реализовав 11-метровый удар. На 18-й минуте Морено откликнулся на пас Тригероса и забил уже с игры.

Во втором тайме, на 59-й минуте, Вильярреал снова заработал пенальти. К мячу подошел Морено и не оставил шансов Силве.

Гранада — Вильярреал 0:3

Голы: Морено, 9, 18, 59

Гранада: Руй Силва, Херман Санчес (Вальехо, 61), Дуарте, Диас (Мачис, 53), Кини, Монторо (Марин, 74), Гоналон (Молина, 61), Кенеди, Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 74).

Вильярреал: Асенхо, Педраса, Марио Гаспар, Пау Торрес, Пенья (Чуквуэзе, 63), Тригерос (Альберто Морено, 84), Парехо (Коклен, 76), Капу, Альбиоль, Жерар Морено (Мойсес Гомес, 63), Бакка (Пако Алькасер, 63).

Предупреждения: Парехо, Сольдадо, Марио Гаспар, Кини.

Нереализованный пенальти: Молина, 80