Исход баскского дерби решил один гол.
Радость игроков Реал Сосьедада, getty images
04 апреля 2021, 00:37
В рамках финального поединка Кубка Испании встречались Атлетик и Реал Сосьедад.
Исход матча решил единственный гол в середине второй половины игры — Оярсабаль отметился точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.
Атлетик — Реал Сосьедад 0:1
Гол: Оярсабаль, 63
Атлетик: Симон — Мартинес, Альварес, Де Маркос, Берчиче (Капа, 90) — Рауль Гарсия, Венседор (Унаи Лопес, 68), Беренгер (Вильялибре, 76), Дани Гарсия (Весга, 76) — Муниаин, Уильямс.
Реал Сосьедад: Ремиро — Монреаль, Ле Норман, Горосабель (Элустондо, 90), Субельдия — Мерино, Субименди, Порту (Барренечеа, 89) — Сильва (Гевара, 85), Оярсабаль, Исак (Фернандес, 89).
Предупреждения: Д. Гарсия, Мартинес — Мерино