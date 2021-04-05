Испания

Полузащитник Севильи прокомментировал успех его команды в игре против Атлетико.

В последнем поединке воскресной части 29-го тура испанкой Ла Лиги на поле стадиона Рамон Санчес Писхуан андалузская Севилья сумела сломить сопротивление мадридского Атлетико (1:0), чем серьезно пошатнула шансы коллектива Диего Симеоне на завоевание чемпионского титула.

В своем послематчевом комментарии полузащитник "нервионцев" Иван Ракитич, которому уже в начале поединка удалось заработать для своей команды пенальти (Лукас Окампос не переиграл Яна Облака), рассказал о причинах столь уверенной игры его команды по хожу поединка.

"Хорошая атмосфера в команде — вот, что сыграло ключевую роль в нашем успехе. Это очень важный фактор, и сегодня на поле это было подтверждено нами. Мы получали удовольствие от игры, над чем и работаем ежедневно.

Ключевым моментом сегодня было не сбавлять обороты после хорошего стартового отрезка игры. Сегодня победила лучшая команда. Мы работали на пределе возможностей, и завоевали в последствии важную победу, которая нам очень нужна.

Против Атлетико Мадрид очень сложно создавать моменты, и нам пришлось много поработать над этим по ходу встречи. Однако, множество атак с отличным энтузиазмом привели нас к тому, что мы одержали верх над лидером нашего чемпионата. Чем не повод собой гордиться?

В ближайшее время мы должны продолжить работать над улучшениями своих позиций в таблице. Однако, не стоит смотреть на другие команды. У нас есть девять игр до конца сезона, девять финалов, к которым будем готовиться соответствующим образом. Правильно сработаем — достигнем высоких позиций", — подытожил хорватский футболист.

В следующем туре Севилья сыграет в гостях у Сельты из Виго.