Испания

Наставник Севильи прокомментировал победу его команды в матче против Атлетико.

Андалузская Севилья в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги провела домашнее противостояние против мадридского Атлетико, сумев вырвать победу над коллективом Диего Симеоне за счет гола в середине второго тайма (1:0).

В своем послематчевом интервью главный тренер "нервионцев" Хулен Лопетеги рассказал о причинах успеха своей команды, выступив с пиететом в адрес "хорошо сопротивлявшегося соперника".

"Испытываю полное удовлетворение результатом игры. Мои футболисты заслужили право на небольшой отдых своим качественным выступлением в этом поединке.

Успех дался непросто, но тем и ценнее награда за него. Не могу сказать, что мы были во всем лучше Атлетико. Наоборот, в чем-то соперники нас превосходили, но наш характер оказался крепче. Хорошо, что справились с последствиями незабитого пенальти в самом старте матча против лидера чемпионата.

Мы сыграли очень хорошую игру. Где-то, нам приходилось рискованно играть в пас на чужой половине, но таков соперник — Атлетико любит закрываться в обороне, и мы были к этому готовы.

Проделана очень хорошая работа, но осталось еще очень много игр. Мы смотрим не на то, как мы играли в прошлом, а думаем над тем, как можно сыграть в следующий раз. Следующий соперник — Сельта — одна из лучших команд в своей категории, и мы должны хорошо восстановиться, чтобы подготовиться к этому матчу в течение следующей недели", — подытожил Лопетеги.

Поединок против Сельты из Виго в рамках следующего тура Севилья проведет в гостях у соперников.