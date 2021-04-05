Стали известны стартовые составы команд для поединка 29-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и Вальядолид.
Рональд Куман, Getty Images
05 апреля 2021, 21:09
Вынесенный на понедельник матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская Барселона будет принимать Вальядолид, состоится на поле стадиона Камп Ноу.
Рональд Куман, после громкого успеха в игре против Реала Сосьедад (6:1), не стал вносить коррективы в стартовый состав своей команды, поэтому "блаугранас" все также сыграют по схеме с тремя центральными защитниками.
Подопечные Серхио Гонсалеса, в свою очередь, по сравнению с игрой против андалузской Севильи (1:1), перестроятся на более оборонительную схему в пять защитников, за счет выхода с первых минут Бруно в качестве дополнительного игрока обороны. Также, можно отметить появление в стартовом составе гостей Начо на позиции левого крайнего защитника, и Кодро в линии атаки, который призван заменить Шона Вайссмана.
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Де Йонг, Ленгле — Дест, Бускетс, Педри, Альба — Дембеле, Месси, Гризманн.
Запасные: Тенас, Пенья, Араухо, Умтити, Фирпо, Пьянич, Пуч, Мориба, де ла Фуэнте, Матеус, Брайтвейт, Тринкан.
Запасные: Перес, Рубио, Эрвиас, Альварес, Моха, Вилья, Рей, Вальдо, Салазар, Андре.
Вальядолид: Масип — Янко, Санчес, Бруно, Оласа, Начо — Меса, Алькарас — Плано, Кодро, Гвардиола.
Матч Барселона — Вальядолид начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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