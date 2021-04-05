Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 29-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и Вальядолид.

Вынесенный на понедельник матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская Барселона будет принимать Вальядолид, состоится на поле стадиона Камп Ноу.

Рональд Куман, после громкого успеха в игре против Реала Сосьедад (6:1), не стал вносить коррективы в стартовый состав своей команды, поэтому "блаугранас" все также сыграют по схеме с тремя центральными защитниками.

Подопечные Серхио Гонсалеса, в свою очередь, по сравнению с игрой против андалузской Севильи (1:1), перестроятся на более оборонительную схему в пять защитников, за счет выхода с первых минут Бруно в качестве дополнительного игрока обороны. Также, можно отметить появление в стартовом составе гостей Начо на позиции левого крайнего защитника, и Кодро в линии атаки, который призван заменить Шона Вайссмана.

Барселона: тер Штеген — Мингеса, Де Йонг, Ленгле — Дест, Бускетс, Педри, Альба — Дембеле, Месси, Гризманн.

Запасные: Тенас, Пенья, Араухо, Умтити, Фирпо, Пьянич, Пуч, Мориба, де ла Фуэнте, Матеус, Брайтвейт, Тринкан.



Вальядолид: Масип — Янко, Санчес, Бруно, Оласа, Начо — Меса, Алькарас — Плано, Кодро, Гвардиола.