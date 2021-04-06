Испания

Симеоне все никак не может подыскать партнера в пару к Луису Суаресу.

Мадридский Атлетико в грядущее летнее трансферное окно намерен совершить попытку трансфера нападающего Вильярреала Жерара Морено, который привлек к себе внимание хет-триком в ворота Гранады в поединке прошлого уик-энда.

Сообщается, что Диего Симеоне видит в данном исполнителе потенциально подходящую пару уругвайскому форварду Луису Суаресу в атакующей связке, и уже передал указания спортивному директору клуба, Андреа Берте, узнать информацию о возможности данной сделки.

При этом, у самого Суареса в контракте прописан пункт, согласно которому он может уйти из команды уже в конце текущего сезона, а "зимний" новичок "матрасников" Мусса Дембеле, который недавно потерял сознание на тренировке под руководством Симеоне, находится в команде на правах арендного соглашения с суммой выкупа в 33,5 млн евро.

Также, в обойме Атлетико до сих пор продолжает числится арендованный туринским Ювентусом Альваро Мората.

Остановить мадридский клуб в процессе переговоров относительно возможного трансфера игрока может его сумма отступных, прописанных в действующем контракте с Вильярреалом — 100 млн евро.

В то же самое время, портал Transfermarkt оценивает 28-летнего исполнителя, чье соглашение с "желтой субмариной" завершается летом 2023 года в 35 млн евро.

В текущем сезоне Морено оформил 23 гола и 8 результативных передач в 32-х матчах за Вильярреал.