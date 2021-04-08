Испания

Капитан мадридского Реала отметился комплиментом в адрес звезды в составе принципиальных соперников.

В процессе активной подготовки к главной битве грядущих выходных — El Clasico между мадридским Реалом и каталонской Барселоной — капитан "королевского" клуба Серхио Рамос нашел возможность пообщаться с журналистами испанского издания Marca, рассказав о причинах былых неудач его команды на внутренней арене.

"Все эти годы мы страдали от Лионеля Месси, — заявил 35-летний игрок обороны, — Возможно, если бы у Барселоны не было его в составе, мы бы смогли выиграть больше титулов.

Было время, когда нам противостояла лучшая Барса в своей истории. Нам не удавалось их обыграть даже с таким великим тренером, как Жозе Моуриньо.

Их успех оказывал на нас огромное давление, поэтому наши результаты были значительно ниже, чем того ожидали фанаты", — подытожил испанец.

Напомним, что долгожданный матч на поле стадиона Альфредо ди Стефано состоится уже в ближайшую субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.