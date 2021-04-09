Испания

Наставник Реала высказался о возможном трансфере вингера ПСЖ.

Всевозможные спортивные издания уже не первый год "трубят" о желании мадридского Реала подписать звездного нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.

Ни для кого не секрет, что 22-летнего француза лично хочет видеть в своей команде Зинедин Зидан, однако на данном этапе главный тренер "сливочных" отказывается комментировать слухи о потенциальном переходе своего соотечественника.

"Мы очень хорошо знакомы с Килианом Мбаппе, но он не является моим игроком, поэтому я не могу говорить о нем. Посмотрим, что Килиан захочет делать в будущем", — приводит слова Зидана журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел в футболке ПСЖ 38 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 32 гола и отдать 9 результативных передач. Известно, что парижский гранд ведет переговоры с французом о продлении контракта, который истекает в июне 2022 года.