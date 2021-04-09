Испания

Стала известна заявка "сине-гранатовых" на предстоящее Эль-Класико.

Пресс-служба Барселоны объявила заявку на предстоящий поединок против мадридского Реала, который пройдет в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Так, в списке заявленных футболистов "сине-гранатовых" на данное противостояние оказались защитник Жерар Пике и Серхи Роберто, которые ранее восстанавливаться от травм.

Стоит напомнить, что Пике пропустил последние пять матчей во всех турнирах, тогда как Серхи Роберто не выходил на поле с начала февраля этого года.

Вашему вниманию заявка Барселоны на матч с Реалом, состоящая из 23-х игроков:

Напомним, матч Реал Мадрид — Барселона состоится в субботу, 10-го апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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