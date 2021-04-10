Испания

Футболист является одним из основных выборов Жозе Моуриньо.

Как стало известно испанскому изданию El Mundo Deportivo, каталонская Барселона всерьез заинтересовалась кандидатурой колумбийского центрального защитника лондонского Тоттенхэма Давинсона Сансчеса.

24-летний исполнитель в текущем сезоне уже успел провести 31 матч под руководством Жозе Моуриньо, оформив два забитых мяча в рамках Кубка Англии, и являясь при этом частой опцией выбора португальского наставника.

Напомним, что ранее каталонский клуб уже получил предварительное согласие от испанского центрального защитника Манчестер Сити Эрика Гарсии относительно потенциального летнего перехода, однако не намерен после этого останавливаться в вопросе обновления центрального звена обороны.

Как сообщает источник, на Британских островах есть однозначная уверенность в том, что Жозе Моуриньо добавил Санчеса в список из семи футболистов, с которыми хочет расстаться по итогам текущего сезона.

В частности, к подобному португальца мог подтолкнуть недавний поединок его команды против Ньюкасла (2:2): "Я думаю, что многие из этих седых волос наших болельщиков связаны с вещами, которые я не привык видеть в футбольных матчах такого уровня. Однако, есть ошибки, которые я, вероятно, даже не могу называть полноценно ошибками, потому что они связаны с качествами, которыми обладают отдельные мои игроки", — сказал Моуриньо, намекнув на колумбийского футболиста.

Стоит также отметить, что Барселона не впервые выходит с предложением на данного футболиста. Еще летом 2017 года, в момент трансфера из амстердамского Аякса, Санчес при выборе между Тоттенхэмом и Барселоной отдал предпочтение английскому коллективу.

Трансферная стоимость игрока, контракт которого подходит к концу летом 2024 года, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро.