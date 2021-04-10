Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги Хетафе на домашней арене уступил Кадису (0:1).

Первый и единственный мяч был забит уже во втором тайме. На 64-й минуте встречи произошел достаточно казусный случай.

После прострела с левого фланга от Эспио центрбек Тимор грудью срезал мяч в собственные ворота.

Хетафе — Кадис 0:1

Гол: Тимор (АГ), 64

Хетафе: Сория, Джене, Оливера (Miranda, 84), Ньом (Суарес, 70), Кукурелья, Арамбарри, Тимор, Аленья, Максимович (Портильо, 70), Кубо (Анхель Родригес, 51), Мата.

Кадис: Ледесма, Эспино, Кала, Фали Хименес (Маркос Мауро, 73), Карселен, Йонссон, Хосе Мари, Сальви Санчес (Малбашич, 72), Переа (Искьердо, 60), Собрино (Лосано, 83), Негредо (Алехо, 60).

Предупреждения: Мата, Арамбарри, Хосе Мари, Йонссон, Миранда.