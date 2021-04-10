Испания

Стали известны стартовые составы команд на предстоящее Эль-Класико.

В центральном поединке 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал встретится с каталонской Барселоной. Матч состоится на Эстадио Альфредо Ди Стефано.

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на данное противостояние. Так, украинский голкипер Андрей Лунин уже привычно остался на скамейке запасных "сливочных", тогда как в заявке "сине-гранатовых" оказались защитники Жерар Пике и Серхи Роберто, которые пропустили ряд прошлых матчей из-за травм.

Стартовые составы:

Реал Мадрид: Куртуа — Менди, Начо, Милитан, Васкес — Кроос, Каземиро, Вальверде, Модрич — Бензема, Винисиус

Запасные: Альтубе, Лунин, Марсело, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Марко Асенсио

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Ленгле — Дест, Бускетс, Де Йонг, Альба — Дембеле, Месси, Педри

Запасные: Пенья, Тенас, Умтити, Серхи Роберто, Пике, Фирпо, Пуч, Пьянич, Мориба, Тринкан, Брайтвейт, Гризманн

Напомним, матч Реал Мадрид — Барселона состоится в субботу, 10-го апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.