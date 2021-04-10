Испания

Лукас Васкес нашел передачей с фланга французского форварда, который безошибочно открыл счет в Эль-Класико.

В центральном поединке 30-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал принимает на своем поле каталонскую Барселону.

Уже на 13-й минуте встречи подопечные Зинедина Зидана повели в счете, а автором гола стал нападающий Карим Бензема.

Французский форвард откликнулся на передачу Лукаса Васкеса с правого фланга, поразив ворота Марка-Андре Тер Штегена шедевральным ударом пяткой.

Видео гола Карима Бензема:

Напомним, что следить за ключевыми событиями противостояния Реала и Барселоны вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.