Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 30-го тура испанской Ла Лиги Бетис дома поделил очки с Атлетико (1:1).

Оба гола были забиты в первом тайме. Карраско на пятой минуте вывел вперед мадридский клуб. Тельо, в свою очередь, на 20-й минуте счет сравнял.

В целом за матч команды не создали большое количество голевых моментов.

Таким образом Атлетико, несмотря на ничью, как минимум на этот тур вернул себе первое место. Бетис пока занимает шестую строчку.

Бетис — Атлетико 1:1

Голы: Тельо, 20 — Карраско, 5

Бетис: Браво, Манди, Эмерсон, Морено, Бартра, Фекир, Каналес, Руибаль (Лайнес, 75), Хоакин (Хуанми, 63), Тельо, Родригес (Карвальо, 90).

Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Триппьер (Врсалько, 78), Коке, Эррера (Витоло, 64), Корреа, Сауль, Жоау Феликс (Торрейра, 48), Карраско.