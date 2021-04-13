Испания

Клуб считает, что игрок получает зарплату, которая не соответствует его вкладу в успехи команды.

Как стало известно от каталонского журналиста Решада Рахмана, работающего на местном популярном радио RAC1, Барселона в ближайшее время намерена пересмотреть условия действующего соглашения со своим атакующим полузащитником Педри в сторону увеличения его заработной платы.

Напомним, что воспитанник академии Лас-Пальмаса пришел в клуб летом 2020 года, однако сразу же стал незаменимой единицей в обойме Рональда Кумана, приняв участие в текущем сезоне уже в 44-х матчах, забив при этом три гола и отдав шесть результативных передач.

Причиной для данного решения стало желание "блаугранас" удержать игрока в своем клубе любой ценой, на фоне внушительного прогресса 18-летнего испанца по ходу текущего сезона.

При этом, действующий контракт футболиста подходит к концу летом следующего года, однако у Барселоны есть опция продления отношений еще на два года. Впрочем, каталонский клуб может рассчитывать и на большие сроки, в зависимости от предложенной новой суммы ежемесячного оклада.