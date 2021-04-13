Испания

Телезрители смогут в полной мере насладиться чемпионской гонкой в Испании.

В связи с резким повышение уровня интриги в чемпионской гонке, после победы мадридского Реала над каталонской Барселоной в El Clasico (2:1), которая сопровождалась очередной осечкой лидера турнирной таблицы — Атлетико — в игре против севильского Бетиса, организаторы национального первенства пошли на ротацию телевизионной сетки 35-го тура.

Именно этот игровой уик-энд, по общепринятому мнению, считает одним из ключевых во всех перипетиях борьба в зоне топ-4 текущего розыгрыша испанского чемпионата.

Дело в том, что на один день, 9 мая, были запланированы противостояния каталонской Барселоны и мадридского Атлетико на Камп Ноу, а также встреча мадридского Реала и андалузской Севильи на Альфредо ди Стефано.

Как сообщает Marca, организаторы сумели договориться с телетрансляторами о переносе матча "блаугранас" и "матрасников" на более ранний срок — 8 мая, в 17:15 по киевскому времени, в то время как встреча между "сливочными" и "нервионцам" состоится в ранее запланированный день, но начнется в 22:00.

Напомним, что на данный момент две мадридские команды разделяет всего один пункт — преимущество на стороне подопечных Диего Симеоне, следом, на расстоянии в два очка, следует коллектив Рональда Кумана, а еще на четыре балла за ним располагается команда Хулена Лопетеги.