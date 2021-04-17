Испания

Руководитель каталонского клуба прокомментировал последние трансферные слухи.

На фоне участившегося появления информации о предметном интересе каталонской Барселоны к нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду, президент "блаугранас" Жоан Лапорта выступил с комментарием на этот счет.

"Все, что нужно будет сделать в этом вопросе, будет сделано на высочайшем уровне", — приводит слова функционера Mundo Deportivo.

Напомним, что в недавнем прошлом норвежский футболист, вместе со своим агентом и отцом, устроили серию перелетов по Испании, во время которых проводили ознакомление с инфраструктурой мадридского Реала и каталонской Барселоны.

Также, Лапорт не стал комментировать информацию о возможной отставке Рональда Кумана, в случае, если "блаугранас" не придут к победе в грядущем финале Кубка Испании против баскского Атлетика.

Однако, сообщается, что одной из настойчивых фанаток команды ранее удалось поймать руководителя каталонского клуба перед стадионом Камп Ноу, и задать вопрос о возможном приобретении нападающего французского ПСЖ Неймара, на что Лапорта ответил: "Мне тоже это нравится", хотя в последствии отметил, что ему показалось, что фанатка имела в виду "animar" (аплодисменты

— ред.).

Напомним, что матч Барселона — Атлетик состоится 17 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.