Испания

Football.ua представляет анонс финального матча Кубка Испании.

В финале Кубка Короля сойдутся две самые титулованные команды турнира: Атлетик (23 трофея) и Барселона (30).

Атлетик — Барселона

Суббота, 17 апреля, 22:30. Севилья, Эстадио Ла Картуха (Олимпийский). Арбитр — Хуан Мартинес. Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

В Испании сложилась уникальная ситуация: Кубок Испании будет разыгран дважды в течение двух недель. Можно только посочувствовать Реал Сосьедад, который лишь 3 апреля получил право именоваться обладателем трофея, а уже 17 апреля сложит свои полномочия.

Зато не менее уникальная возможность предоставляется Атлетику: проиграв Кубок Короля "соплеменникам"-баскам, спустя две недели он может отыграться на Барселоне! Коронавирус, поистине, творит чудеса...

Поскольку дела у Атлетика в чемпионате Испании идут, мягко говоря, не ахти (11-е место и 10 очков отставания от зоны еврокубков), победа в Кубке остается единственной возможностью спасти сезон.

Барселона, вылетевшая из Лиги чемпионов, наверняка основную ставку делает на Ла Лигу, где она идет третьей, уступая лидеру лишь 2 очка. Однако, вне всякого сомнения, Рональд Куман и его команда постараются взять и Кубок. Этот успех будет для каталонцев особенно кстати, чтобы подсластить горечь от поражения от Реала в Эль Класико.

Тренер Атлетика Марселино не сможет рассчитывать на оптимальный состав из-за травм некоторых основных исполнителей, в том числе Юри Берчича и Йерая Альвареса, причем основные трудности с составом касаются обороны.

Зато неплохой выбор исполнителей у басков в средней линии, где кому-то из Унаи Лопеса, Микеля Весги, Дани Гарсии, Унаи Венседора, Икера Муниаина и Алекса Беренгера придется остаться в запасе.

Места на острие атаки почти наверняка достанутся Раулю Гарсии и Иньяки Вильямсу.

Есть потери и у Барселоны: Филиппе Коутиньо и Ансу Фати продолжают лечение травмированных коленей, а у Нето проблема с голеностопом, хотя трудно представить, что он защищал бы ворота в финале, даже будь в полном порядке.

Главная положительная новость — восстановление после травмы Жерара Пике, и в связи с его возвращением в состав Рональд Куман наверняка произведет некоторые перестановки в обороне и средней линии.

Интересные факты

– Барселона (30 побед) и Атлетик (23) являются самыми успешными командами Кубка Испании.

– Команды провели между собой 211 матчей в различных турнирах: 106 побед Барселоны, 73 победы Атлетика и 34 ничьи.

– В Кубке Короля команды встречались 22 раза: 13 побед Барселоны, 7 побед Атлетика и 2 ничьи.

– В финале турнира команды играли 8 раз: 6 побед Барселоны и 2 победы Атлетика.

– Барселона забивает не менее двух мячей в последних трех встречах с Атлетиком во всех турнирах.

– Безвыигрышная серия Атлетика во всех турнирах составляет 6 матчей: 4 ничьи и 2 поражения.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Перу, Юри Берчич, Йерай, Ойер — Коутиньо, Нето, Фати.

прогноз 1:2

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