Испания

Результаты команды в текущем футбольном году не впечатлили руководство клуба.

Испанский специалист Хавьер Рубен Грасия, более известный как Хави Грасия, подобрал руководство Валенсией летом 2020 года — в тяжелый финансовый период для клуба, который усугубляла пандемия коронавируса COVID-19.

Как итог, "летучие мыши" показали достаточно скомканный футбол по ходу текущего сезона, в результате чего были вынужден смириться с позицией середняка турнирной таблицы.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, у руководства команды уже есть четкое видение будущего текущего тренера команды — отставка в конце сезона, не дожидаясь официального завершения контракта, запланированного на лето 2022 года.

Среди возможных замен для Грасии на данном посту источник выделяет Рафаэля Бентиеса и экс-наставника команды Микеля Грау.

За время своей каденции в стане летучих мышей, Хавьер Грасия провел у руля коллектива уже 34 матча, в которых его команда, в среднем, добывала по 1,26 очков.

На данный момент, Валенсия идет на 13-м месте в турнирной таблице, однако в ближайшем будущем ее ждет непростой гостевой поединок против Бетиса, который запланирован на 18 апреля, начало в 19:30 по киевскому времени.