Испания

Баски во второй раз за две недели проиграли в финале турнира.

Второй раз за две недели в Испании состоялся финальный матч Кубка Короля, и в этот раз разыгрывался трофей сезона-2020/21.

Атлетик из Бильбао получил прекрасный шанс выиграть этот трофей после недавнего поражения от Реал Сосьедада (0:1) в финале турнира, однако в этот раз соперник был более грозным – Барселона.

С первых же минут встречи "сине-гранатовые" взяли мяч под свой контроль и активно атаковали, а баски всеми силами защищались.

Шикарный момент был у Барселоны уже на пятой минуте — Месси отпасовал на Де Йонга, но после удара Френки мяч попал в стойку. Затем своими шансами забить не воспользовался и сам Месси.

На протяжении всего первого тайма каталонцы постоянно атаковали, и лишь несколько контратак было у Атлетика, при этом не особо опасных. Однако забить Барселоне в первые 45 минут встречи так и не удалось.

Зато во втором тайме подопечные Рональда Кумана буквально уничтожили соперника. Первые 15 минут второй половине встречи баски держались, продолжая ставить "автобус", но Барселона сумела его обойти.

На 60-й минуте каталонцы все же открыли счет — Месси развил атаку, отпасовал на правый фланг на де Йонга, который идеально переправил мяч в центр штрафной соперника на Гризманна, который замкнут передачу – 0:1.

Спустя три минуте де Йонг уже сам забил – Жорди Альба великолепно переправил мяч в штрафную, где Френки головой отправил "круглого" в сетку – 0:2.

После этого тренер Атлетика решил провести сразу три замены, но это ничуть не помогло. А Барселона забила вновь – на 68-й минуте отличился уже Лионель Месси, а голевую передачу себе в актив вновь записал де Йонг.

Окончательно баски сломались спустя три минуты, когда Месси оформил дубль. Гризманн увидел Альбу на левом фланге, тот пробежал вперед и отдал на аргентинца, который уверенно забил – 0:4.

Примечательно, что даже имея такое существенное преимущество, Барселона ничуть не сбавляла оборотов и продолжала атаковать. И это привело к еще одному голу.

На 86-й минуте Месси отдал пас вперед на Гризманна, тот на выходе один на один переиграл голкипера и спокойно отправил мяч в пустые ворота. Но VAR зафиксировал офсайд при передаче и этот гол не был засчитан.

В конце встречи Атлетик попытался забить хотя бы гол престижа, но все попытки оказались тщетными. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Барселоны, которая завоевала свой 31-й Кубок Короля и, что самое главное, свой первый трофей за последние два гола.

Атлетик – Барселона – 0:4

Голы: … – Гризманн, 60, де Йонг, 63, Месси, 68, 72.

Атлетик: Симон – Де Маркос, Альварес (Нуньес, 67), Мартинес, Баленсиага – Беренгер (Весга, 54), Д. Гарсия, Лопес (Берчиче, 68), Муниаин (Лекуэ, 46) – Уильямс (Вильялибре, 67), Р. Гарсия.

Барселона: Тер Штеген – Мингеса (Брайтвейт, 88), Пике (Араухо, 81), Лангле – Бускетс – Дест (Роберто, 74), Де Йонг, Педри (Мориба, 82), Альба – Месси, Гризманн (Дембеле, 88).

Предупреждения: Д. Гарсия, Берчиче.