Завершился матч чемпионата Испании.
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18 апреля 2021, 19:20
В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги Алавес дома обыграл Уэску со счетом 1:0.
Единственный результативный удар от Баттальи на 85-й минуте принес хозяевам заветные три очка, которые помогли им выбраться из зоны вылета.
Алавес - Уэска 1:0
Гол: Батталья, 85
Алавес: Пачеко, Тачи, Дуарте (Агиррегабириа, 46), Лагуардиа, Химо Наварро, Батталья, Пере Понс (Пельистри, 67), Пина, Хота (Риоха, 89), Хоселу (Дейверсон, 84), Лукас Перес (Гвидетти, 84).
Уэска: Фернандес, Галан, Инсуа, Вавро (Гарсия, 85), Педро Лопес, Сеоане (Микель Рико, 77), Феррейро (Дани Эскриче, 77), Москера (Думбия, 77), Пулидо, Сандро Рамирес (Серхио Гомес, 68), Рафа Мир.
Предупреждения: Вавро, Батталья, Дани Эскриче.