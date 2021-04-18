Испания

Команда Зинедина Зидана не смогла добыть победу на стадионе Колозеум Альфонсо Перес.

Заключительный матч 33 тура испанской Ла Лиги прошел на стадионе Колозеум Альфонсо Перес, где Хетафе принимал мадридский Реал.

Уставший после еврокубковых баталий Реал не смог взять три очка в матче с середняком чемпионата. Более того, мадридцы были близки к поражению, но дважды выручал Куртуа, а один раз штанга спасла команду Зидана от неприятностей.

Впрочем, неприятностей все равно не удалось избежать. Ненужная потеря очков может стоить мадридцам второго места, на котором они пока еще держаться. Однако уже на три очка отстали от Атлетико. Напомним, что "матрасники" в 33 туре не оставили мокрого места от Эйбара (5:0).

В следующем туре Реал сыграет с Кадисом, а Хетафе, который остался на 15-ом месте, попытается отобрать очки у Барселоны.

Хетафе - Реал 0:0

Хетафе: Сориа — Ньом, Даконам, Тимор, Мирамонтес — Аленья (Суарес, 76), Максимович, Арамбарри, Кукурелья — Мата (Анхель, 65), Унал (Хосете, 90).

Реал: Куртуа — Одриосола, Милитао, Чуст, Марсело — Модрич, Иско — Родриго (Бланко, 65), Асенсио (Аррибас, 78), Винисиус — Мариано (Бензема, 65).

Предупреждения: Ньом, 58, Анхель, 75, Кукурелья, 86 — Винисиус, 54.