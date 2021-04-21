Испания

Завершились два поединка 31-го тура чемпионата Испании.

В поединке 31-го тура испанской Ла Лиги Севилья отправилась в гости к Леванте, где сумела одержать минимальную победу.

Главный героем данного противостояния смело можно назвать нападающего андалусийцев Юссефа Эн-Несири, который стал автором единственного гола в данном противостоянии.

Леванте — Севилья 0:1

Гол: Эн-Несири, 53

Леванте: Карденас, Сон, Дуарте, Везу, Робер (Леон, 73), Мелеро (Рочина, 59), Мальса, Де Фрутос (Дукуре, 73), Барди (Моралес, 60), Тоньо, Дани Гомес (Рохер Марти, 85).

Севилья: Буну, Кунде (Гудель, 86), Диего Карлос, Навас, Акунья, Фернандо, Гомес (Оскар Родригес, 86), Окампос (Мунир, 89), Жордан, Сусо (Ракитич, 75), Эн-Несири (де Йонг, 86).

Предупреждения: Барди, Мелеро, Дукуре, Рочина — Акунья

В параллельном матче Осасуна принимала на своем поле Валенсию, которая не может похвастаться большими успехами в текущем сезоне.

"Летучие мыши" не сумели удивить и в данном поединке, потерпев гостевое поражение со счетом 1:3.

Осасуна - Валенсия 3:1

Голы: Мартинес, 13, Кальери, 32, Роберто Торрес, 67 (пен) — Гамейро, 30

Осасуна: Эррера, Санчес, Аридане, Давид Гарсия, Видаль, Роберто Торрес (Чими Авила, 78), Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Торро, Кальери (Будимир, 78), Адриан (Рубен Гарсия, 63), Мартинес (Брашанац, 74).

Валенсия: Доменек, Гайя, Диакаби, Габриэл Паулиста, Васс, Черышев (Кутроне, 68), Муса (Ли Кан Ин, 52), Гедеш, Рачич (Олива, 52), Молина (Джейсон, 80), Гамейро (Вальехо, 80).

Предупреждения: Ойер Санхурхо - Гедеш , Диакаби.