Испания

До этого защитник Реала отмечался по одному забитому мячу только за сборную Испании, в Кубке Испании и Лиге Европы.

В поединке 31-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал разгромил в гостях Кадис со счетом 3:0.

Автором одного из голов в составе "сливочных" стал крайний защитник Альваро Одриосола, который поразил ворота соперника после передачи Карима Бензема.

Нельзя не отметить, что этот гол стал для 25-летнего испанца первым в рамках чемпионата Испании.

До этого Одриосола забивал единожды только в футболке сборной Испании, да и тот в товарищеском поединке против сборной Швейцарии в июне 2018 года, а также в Кубке Испании за Реал Мадрид и Лиге Европы за Реал Сосьедад.

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