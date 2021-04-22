Испания

Команда Зинедина Зидана без особых усилий справилась с середняком Ла Лиги.

В матче 31 тура испанской Ла Лиги Кадис на своем поле принимал одного из претендентов на чемпионскую корону – мадридский Реал.

Ровно 30 минут потребовалось «сливочным» на раскачку, однако потом команду Зидана было невозможно остановить. Три мяча залетело в ворота Ледесмы еще до перерыва. Сначала Бензема отличился с пенальти. Через три минуты Карим помог Одриосоле забить свой первый гол за «королевский клуб» в чемпионате. А на 40-й минуте француз оформил дубль после изящной передачи в исполнении Каземиро.

Вторая половина встречи превратилась в формальность. Реал включил экономичный режим, но все же с легкостью справлялся с робкими атаками соперника.

3:0 – легкая победа мадридцев, которая позволила возглавить турнирную таблицу чемпионата. Правда, уже завтра Атлетико может потеснить команду Зидана, если в Мадриде возьмёт очки с Уэской.

Кадис прервал трехматчевую серию без поражений. Неудача в матче с Реалом не отразилась на турнирном положении новичка Ла Лиги – они остались на 13-м месте.

Кадис — Реал 0:3

Голы: Бензема, 30 (с пенальти), 40, Одриосола, 33.

Кадис: Ледесма - Карселен (Акапо, 46), Фали, Мауро, Эспино (Алехо, 65) — Йонссон, Мари (Кала, 46), Искьердо - Санчес-Понсе (Лосано, 46), Негредо (Шапонич, 46), Собрино.

Реал: Куртуа — Одриосола (Иско, 61), Начо, Варан (Карвахаль, 60), Милитао, Марсело (Гутьеррес, 74) — Бланко, Каземиро — Родриго, Бензема (Мариано, 74), Винисиус (Асенсио, 61).

Предупреждения: Санчес, 8, Карселен, 29, Йонссон, 41, Акапо, 90+2 — Варан, 22, Начо, 46, Марсело, 68.