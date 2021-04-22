Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 31-го тура чемпионата Испании.

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги болельщиков ожидает противостояние Барселоны и Хетафе. Матч первого круга весьма неожиданно завершился для каталонского гранда минимальным поражением. Удастся ли "синим" повторить свой успех и в этот раз?

Барселона — Хетафе

Четверг, 22 апреля, 23:00. Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр — Хорхе Васкес. Прямая трансляция на медиасервисе Megogo.

На прошлых выходных Барселона стала обладателем Кубка Испании, поэтому теперь сможет окончательно сосредоточиться на выступлениях в чемпионате страны. Пусть после 30 матчей "сине-гранатовые" занимают только четвертую строчку в турнирной таблице, уступая Реалу, Атлетико и Севилье, нужно учитывать, что подопечные Рональда Кумана имеют в своем активе еще два поединка в запасе и всего пять очков отставания от лидирующих "сливочных".

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Барселона по-прежнему сохраняет неплохие шансы на чемпионство в текущем сезоне, да и текущая форма "сине-гранатовых" не может не впечатлять. Единственное поражение каталонского гранда после домашней встречи с ПСЖ в Лиге чемпионов произошло в последнем матче Ла Лиги против Реала, тогда как в остальном игроки Барсы одержали пять побед и одну ничью в рамках испанского первенства, а также, как уже упоминалось ранее, подняли над головой Кубок Короля.

Хетафе в нынешней кампании чемпионата Испании, мягко говоря, не хватает звезд с неба, да и вряд ли кто-то ожидал от "синих" непосредственной борьбы за какие-то высшие места. Главной задачей для команды Хосе Бордаласа на данном этапе является сохранение прописки в высшем дивизионе страны, поскольку отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта.

Нерезультативные ничьи — это излюбленные исходы для футболистов Хетафе. В последних пяти матчах Ла Лиги "городские" одержали четыре ничьи (голы были забиты только в поединке с Эльче) и потерпели единственное поражение от Кадиса, пропустив в свои ворота один мяч. Как мы видим, Хетафе довольно редко покидает поле без набранных очков, но подопечные Бордаласа так же редко и ощущают вкус побед. Последняя таковая произошла практически два месяца назад, когда "синие" разгромили Валенсию со счетом 3:0.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Рональда Кумана. Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,23, тогда как потенциальный успех Хетафе оценивается показателем 14,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,20.

Не сыграют: Коутиньо, Фати — Кабако, Кучо Эрнандес, Ньом.

Под вопросом: Нету — ...